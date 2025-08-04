Митинг к 95-й годовщине ВДВ прошел в Солнечногорске

На Советской площади Солнечногорска, у мемориала «Солнечногорцам, павшим в локальных воинах», развернулись торжественные мероприятия в честь 95-й годовщины Воздушно-десантных войск России. Знаменательное событие собрало не только действующих военнослужащих и ветеранов «крылатой пехоты», но и представителей общественных организаций, активно поддерживающих участников СВО и их семьи.

Среди присутствующих были активисты местной Ассоциации ветеранов СВО, «Боевого братства», офицеры, юнармейцы, волонтеры и неравнодушные жители Солнечногорска. Во время митинга минутой молчания почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу, отдавая дань уважения их подвигу.

«Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с 95-летием со дня образования! Пусть мужество, доблесть и верность долгу остаются вашими неизменными качествами, гордостью нашей страны и примером для будущих поколений защитников Отечества», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Особым интересом у гостей пользовалась выставка, организованная Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска совместно с АВИР «Святой Георгий». Жителям округа представили защитное снаряжение, макеты оружия, используемого российскими военными в зоне СВО, а также трофейные экспонаты, среди которых была антенна западного образца, применяемая для радиосвязи.

«Такие выставки — это хорошая возможность посмотреть на различные образцы оружия, которые применяют наши парни на передовой. Детки смогли примерить каски и бронежилеты», — сказал руководитель солнечногорского отделения ассоциации Иван Цыбуля.

В завершение торжества активные жители округа были награждены юбилейными медалями в честь 95-летия ВДВ и благодарственными письмами за вклад в благотворительную деятельность, а также за помощь в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону проведения СВО.