Митинг к 84-й годовщине битвы за Москву прошел в Ленинском округе

На Аллее Славы в Ленинском округе провели митинг, посвященный 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Память героев почтили возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания.

На митинге собрались представители администрации Ленинского городского округа, ветеранского сообщества, духовенства, депутаты, участники специальной военной операции, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», «Молодой гвардии» Единой России и неравнодушные жители муниципалитета.

«Одна из важнейших операций Великой Отечественной войны — контрнаступление советских войск под Москвой — началась 5 декабря 1941 года. Это событие разрушило миф о непобедимости германской армии, продемонстрировав всему миру силу духа советского народа. Мы помним подвиг солдат и выражаем безмерную благодарность всем, кто ценой своей жизни обеспечил будущее наших поколений», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Во время мероприятия вспомнили и о тех, кто сейчас защищает Родину в зоне специальной военной операции.

«Сегодня особые слова благодарности мы говорим нашим военнослужащим, участникам спецоперации. Нам всегда важно помнить историю своей страны, передавать ее молодому поколению, чтобы сохранить мир и избежать повторений трагедии прошлого. Победа будет за нами!» — добавил Эдуард Арадушкин.