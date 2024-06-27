Миссию пришлось отменить. МиГ-31 напугал оператора Global Hawk

FighterBomber рассказал о полете МиГ-31 и Global Hawk над Черным морем

Фото: РИА «Новости»

Появление российского истребителя МиГ-31 над американским разведывательным аппаратом Global Hawk привело к срочному завершению операции военных США. Об этом сообщил автор Telegram-канала FighterBomber в эфире программы «333» на Соловьев Live.

По словам эксперта, российский самолет пролетел над американским дроном со скоростью более 2800 километров в час. После этого беспилотник-разведчик вернулся на базу.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал мнение, что именно Global Hawk наводил запущенные ВСУ по Севастополю ракеты американского производства ATACMS. В результате удара пострадали десятки человек.

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