Миссию пришлось отменить. МиГ-31 напугал оператора Global Hawk

FighterBomber рассказал о полете МиГ-31 и Global Hawk над Черным морем

Появление российского истребителя МиГ-31 над американским разведывательным аппаратом Global Hawk привело к срочному завершению операции военных США. Об этом сообщил автор Telegram-канала FighterBomber в эфире программы «333» на Соловьев Live .

По словам эксперта, российский самолет пролетел над американским дроном со скоростью более 2800 километров в час. После этого беспилотник-разведчик вернулся на базу.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал мнение, что именно Global Hawk наводил запущенные ВСУ по Севастополю ракеты американского производства ATACMS. В результате удара пострадали десятки человек.