Миссию пришлось отменить. МиГ-31 напугал оператора Global Hawk

Появление российского истребителя МиГ-31 над американским разведывательным аппаратом Global Hawk привело к срочному завершению операции военных США. Об этом сообщил автор Telegram-канала FighterBomber в эфире программы «333» на
Соловьев Live.
По словам эксперта, российский самолет пролетел над американским дроном со скоростью более 2800 километров в час. После этого беспилотник-разведчик вернулся на базу.
Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал мнение, что именно Global Hawk
наводил запущенные ВСУ по Севастополю ракеты американского производства ATACMS. В результате удара пострадали десятки человек.
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