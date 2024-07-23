Мирный житель пострадал в Курской области после атаки украинского дрона

Врио главы Курской области Смирнов: от атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Фото: Unsplash

Мирный житель деревни Анатольевка Рыльского района Курской области пострадал после сброса взрывного устройства с украинского дрона. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В настоящее время он доставляется в Рыльскую районную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь», — отметил глава области.

Также взрывное устройство повредило дом, где проживал пострадавший. Смирнов обещал оказать помощь в восстановлении разрушенного имущества.

Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России, в том числе врио главы Курской области, сообщили «Известия». Госсовет получил новые направления в работе.

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