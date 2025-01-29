Минсоцразвития Подмосковья напомнило о новой выплате для бойцов СВО

Еще одну меру поддержки для участников СВО ввели в Подмосковье. С 1 января бойцы и их семьи могут получить выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Подать заявку на нее можно через «Госуслуги» .

Выплату могут получить участники спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами России, а также являющиеся ветеранами боевых действий, проживающие в Подмосковье.

«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления стал максимально прост — подать заявление и подгрузить документы можно электронно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Поддержка также коснется семей бойцов, погибших из-за полученных на СВО травм.