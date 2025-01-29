Минсоцразвития Подмосковья напомнило о новой выплате для бойцов СВО
Еще одну меру поддержки для участников СВО ввели в Подмосковье. С 1 января бойцы и их семьи могут получить выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Подать заявку на нее можно через «Госуслуги».
Выплату могут получить участники спецоперации, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами России, а также являющиеся ветеранами боевых действий, проживающие в Подмосковье.
«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления стал максимально прост — подать заявление и подгрузить документы можно электронно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Поддержка также коснется семей бойцов, погибших из-за полученных на СВО травм.