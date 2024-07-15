Минобороны РФ: операторы FPV-дронов ликвидировали технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ показало кадры с работой расчетов FPV-дронов группировки «Восток» из Приморья на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Специалистами были получены координаты с позициями ВСУ от разведчиков. Новые цели обнаружили на Времевском участке.

Операторы беспилотников нанесли точные удары. В результате оказались уничтожены опорные пункты, замаскированные блиндажи, бронированная техника и живая сила противника.

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