Министр культуры Любимова: в РФ продолжается работа над фильмами о спецоперации

Министерство культуры РФ продолжает отрабатывать запрос общества на фильмы патриотической направленности и героизацию ветеранов СВО. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова в беседе с RT .

Она напомнила, что совместно с Фондом кино были запущены в прокат документальные картины о спецоперации. Среди них — «Свидетель», «Донбасс. Признанный», «Позывной „Пассажир“» и многие другие.

По словам министра, в 2024 году тенденция сохранится. Фонд кино продолжит демонстрацию соответствующих проектов по мере завершения их производства.