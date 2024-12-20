Министр из Владимирской области обвинил в росте цен на еду зарплаты бойцов СВО
Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев нашел объяснение росту цен на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло. По версии чиновника, виноваты во всем высокие зарплаты бойцов СВО.
Откровения Пугаева опубликовало издание «Чеснок».
«У нас на фронт ушла доля бойцов из сельской местности. До того доходы у них были не более 50 тысяч рублей, сейчас они увеличились минимум в пять раз», — заявил министр.
Тут же он заметил, что квартиру на эти деньги пока не купишь, как и, может быть, машину, но зато можно позволить купить еду подороже.
У нас на фронт ушла доля бойцов из сельской местности. До того доходы у них были не более 50 тысяч рублей, сейчас они увеличились минимум в пять раз. <…> Если раньше семья употребляла спред, то сейчас отдают предпочтение сливочному маслу
Олег Пугаев
«Прежде всего человек пойдет в магазин и купит тех продуктов, которые раньше позволить себе не мог. Если раньше семья употребляла спред, то сейчас отдают предпочтение сливочному маслу. Есть спрос», — указал он.
При этом рост цен на хлеб и картофель Пугаев объяснил другими факторами. В первом случае — неурожаем, а во втором — кадровым дефицитом у хлебозаводов.