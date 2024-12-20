Министр из Владимирской области обвинил в росте цен на еду зарплаты бойцов СВО

Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев нашел объяснение росту цен на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло. По версии чиновника, виноваты во всем высокие зарплаты бойцов СВО.

«У нас на фронт ушла доля бойцов из сельской местности. До того доходы у них были не более 50 тысяч рублей, сейчас они увеличились минимум в пять раз», — заявил министр.

Тут же он заметил, что квартиру на эти деньги пока не купишь, как и, может быть, машину, но зато можно позволить купить еду подороже.

У нас на фронт ушла доля бойцов из сельской местности. До того доходы у них были не более 50 тысяч рублей, сейчас они увеличились минимум в пять раз. <…> Если раньше семья употребляла спред, то сейчас отдают предпочтение сливочному маслу

«Прежде всего человек пойдет в магазин и купит тех продуктов, которые раньше позволить себе не мог. Если раньше семья употребляла спред, то сейчас отдают предпочтение сливочному маслу. Есть спрос», — указал он.

При этом рост цен на хлеб и картофель Пугаев объяснил другими факторами. В первом случае — неурожаем, а во втором — кадровым дефицитом у хлебозаводов.