МФЦ Подмосковья ввел приоритетное обслуживание бойцов СВО и их семей

В офисах «Мои Документы» на территории Московской области для участников специальной операции и членов их семей организовали приоритетный порядок обслуживания. Соблюдение этого правила контролирует руководство многофункциональных центров.

В Подмосковье к бойцам специальной операции и их родственникам относятся с особым уважением.

«Здесь им уделяется повышенное внимание. Обслуживание этой категории заявителей в приоритете во всех офисах, а сотрудники МФЦ всегда готовы оказать им необходимую помощь в получении услуг», — подчеркнула директор Центра компетенций государственного управления Московской области Галина Варганова.

Для получения услуги без очереди необходимо обратиться к администратору.

«В городском округе Мытищи для участников спецоперации и их родных организован прием в отдельных окнах в офисах „Мои Документы“ по адресам: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4 и город Мытищи, улица Мира, строение 32/2», — пояснила директор многофункционального центра муниципалитета Юлия Сычева.

Право на внеочередное обслуживание при личном визите также имеют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, а также их законные представители.