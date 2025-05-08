Межокружной турнир по лазертагу в честь 80-летия Победы прошел в Балашихе

В семейном центре «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный провели турнир по лазертагу «Живи и помни», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды воспитанников семейных центров из Балашихи, Коломны, Орехово-Зуево, Рузы, Волоколамского, Дмитровского и Пушкинского округов.

Перед началом турнира участники собрались на спортивной площадке, чтобы почтить минутой молчания память героев Великой Отечественной войны. Юных спортсменов приветствовал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, который от имени руководителя муниципалитета Сергея Юрова вручил командам памятные подарки.

Организацию турнира поддержала Общественная палата Балашихи. Как рассказала ее председатель Елена Жарова, участники принесли портреты своих предков-героев, сражавшихся за Победу, чтобы отдать дань их подвигу. Помимо соревнований, для ребят провели мастер-классы: по плетению маскировочных сетей, изготовлению сухого душа и других изделий для бойцов специальной военной операции. Особое внимание уделили тактической медицине — знания и навыки первой помощи подросткам передали действующие участники спецоперации. Бойцы подчеркнули важность этих умений в экстремальных ситуациях.

Инициатором турнира стал член Общественной палаты Балашихи и руководитель клуба «Паутина» Алексей Голубев. Впервые соревнования прошли в 2017 году в честь 100-летия его деда, ветерана войны Ивана Голубева. После перерыва из-за пандемии традиция возродилась в юбилейный год Победы.

Турнир «Живи и помни» стал не только спортивным праздником, но и важным событием для патриотического воспитания. Он объединил молодежь, напомнив о героическом прошлом и вдохновив на стремление к созидательному будущему.