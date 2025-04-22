Международный турнир по силовым видам спорта прошел в Дмитрове

В Дмитрове состоялось торжественное открытие турнира «Вызов Спарты», в котором принял участие глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин. Вместе с участником СВО и президентом мотоклуба «Ночные волки. Дмитров» Сергеем Горшеневым он дал старт соревнованиям, пожелав спортсменам честной борьбы и ярких побед.

С приветственным словом к участникам обратился чемпион мира по жиму штанги лежа и основатель клуба «Спарта» Михаил Лохмоткин. Турнир собрал более 60 участников, среди которых были не только профессиональные спортсмены, но и бойцы СВО, доказавшие, что сила и выносливость важны не только на поле боя, но и в спортивных состязаниях.

Программа соревнований включала такие дисциплины, как жим штанги лежа, русский жим, подъем штанги на бицепс, становая тяга и ягодичный мост. Особое внимание зрителей привлекли девушки и дети, которые также приняли участие в турнире и продемонстрировали впечатляющие результаты. Иван Курданин отметил, что спорт объединяет людей всех возрастов и полов, вдохновляя на новые достижения.

Соревнования прошли зрелищно, продемонстрировав высокий уровень подготовки участников. Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и ценными призами от спонсоров турнира.

«Огромная благодарность „Ночным волкам“ и „Спарте“ за вклад в развитие спорта, поддержку наших бойцов в СВО и воспитание молодежи в духе патриотизма. Такие мероприятия показывают: у нас растет поколение, для которого здоровый образ жизни, взаимовыручка и любовь к Родине — не просто слова, а жизненные принципы!», — подчеркнул Иван Курданин.

Турнир стал ярким событием для Дмитрова, объединив спортсменов, ветеранов боевых действий и любителей активного образа жизни в стремлении к новым вершинам.