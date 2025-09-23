Международный турнир по самбо прошел в Раменском

Соревнования посвятили героям специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На турнир приехало более 800 юных спортсменов из 35 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик и Белоруссии.

Участников активно поддерживали чемпионы мира, а также герои СВО, которые подчеркнули важность патриотического воспитания молодежи. Турнир также посетили почетные гости — представители правительства Московской области и Совета Федерации.

Десятикратный чемпион мира Артем Осипенко рассказал, что испытывал гордость, наблюдая за поединками юных самбистов. «В таких соревнованиях зарождается и куется характер будущего чемпиона. Подготовка хорошая, здесь и стимул для ребят есть, и старания», — отметил он.