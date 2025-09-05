Международный день благотворительности отметили в Балашихе

В преддверии Дня города и в Международный день благотворительности в Балашихе состоялась торжественная встреча, посвященная волонтерской деятельности и поддержке участников специальной военной операции. Добровольцев наградил за вклад и преданность делу.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, а также активисты и добровольцы.

Эти неравнодушные люди делают огромное дело — помогают фронту, жителям приграничных территорий, проводят благотворительные акции и фестивали, объединяя вокруг себя тысячи жителей Балашихи и участников специальной военной операции.

«От всей души благодарю всех, кто вкладывает свое время, силы и сердце в помощь другим. Благодаря вам Балашиха остается городом добрых и сильных людей», — отметил Сергей Юров.

Во время встречи участники отправили очередной гуманитарный груз в зону военных действий, ознакомились с результатами работы волонтеров и получили подробную информацию о текущих проектах и направлениях деятельности.

Отметим, что с момента начала специальной военной операции на территории Балашихи активно развивается волонтерское движение. Из городского округа уже отправили более 950 тонн гуманитарной помощи и свыше 4,5 тысяч маскировочных сетей. В рамках акции «Доброе дело» передали более 350 тонн гуманитарных грузов жителям Курской области.

Кроме того, волонтеры оказывают поддержку воспитанникам Донецкого социального центра и работают с добровольческими бригадами.