Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО открылось в Домодедове

В городском округе Домодедово начало работу отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Руководителем организации стал младший лейтенант Сергей Рябов, действующий участник СВО и исполняющий обязанности начальника медицинского пункта.

Ассоциация ветеранов СВО создана для объединения участников боевых действий, защиты их прав, представления законных интересов, вовлечения в общественную жизнь страны, а также для патриотического воспитания граждан. Организация оказывает помощь своим членам в трудоустройстве, освоении новой профессии, переводе детей на бюджетные места в вузах, творческом развитии и получении льгот.

Для участников СВО и их семей в Московской области предусмотрено порядка 30 мер поддержки. Среди них: бесплатное протезирование, обучение, посещение кружков для детей военнослужащих и другие льготы.

Глава округа Евгения Хрусталева сообщила, что ранее провела встречу с Сергеем Рябовым, на которой обсудили организационные вопросы и помогли Ассоциации ветеранов подобрать помещение. Офис на Советской улице, 8 начал свою работу с 24 марта. Связаться с представителями организации можно по телефону: +7 (496) 792-42-52.

Ассоциация призвана стать важным звеном в поддержке ветеранов СВО и их семей, помогая им адаптироваться к мирной жизни и активно участвовать в жизни общества.