Меры помощи с трудоустройством участников СВО обсудили в правительстве

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда прошло в Правительстве России. Его основной темой стала помощь демобилизованным участникам специальной военной операции (СВО).
Исполнительным органам субъектов Российской Федерации рекомендуется разработать региональные типовые информационные материалы, содержащие перечень мер поддержки, оказываемых участникам СВО, демобилизованным из рядов ВС РФ.
Кроме того, необходимо организовать работу по информированию бывших бойцов СВО о возможностях по получению профессионального обучения и трудоустройства. Соответствующие задачи будут реализованы в ближайшее время.
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