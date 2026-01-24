Меры поддержки участников СВО и их семей обсудили в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел совещание по вопросам помощи военнослужащим и их близким. Встреча прошла при участии председателя Совета депутатов Игоря Науменкова и представителей государственного фонда «Защитники Отечества».

Основной темой стало создание единого пространства для оперативного решения проблем, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи. С начала года в администрацию уже поступило около 100 подобных обращений.

«Мы стремимся сделать так, чтобы любой вопрос решался максимально быстро и просто. Особое внимание уделяем детям — их поддержка остается одной из ключевых задач», — отметил Григорий Артамонов.

В Подольске действует комплекс из более чем 100 федеральных, региональных и местных мер поддержки. Помощь оказывается в рамках народной программы партии «Единая Россия» при содействии правительства Московской области.

Для детей военнослужащих власти гарантируют места в детских садах без очереди, бесплатное школьное питание с 1 по 11 класс, а также возможность посещать кружки и секции. Организуется и отдых на море.