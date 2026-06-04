Мероприятия ко Дню России для семей бойцов СВО проведут в Ленинском округе

В преддверии Дня России в музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 10 по 14 июня пройдет серия праздничных мероприятий. 10 и 11 июня музей присоединится к патриотической акции «Родиной горжусь» — музейный комплекс посетят семьи ветеранов и участников специальной военной операции.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд рассказал, что в честь государственного праздника музей подготовил специальную программу в рамках Всероссийской акции «Родиной горжусь». В дни всеобщей гордости за нашу страну два дня в музее проведут семьи участников СВО. Это наш знак уважения и признательности, сказал он.

12 июня в рамках акции «Российский триколор» волонтеры раздадут гостям музея ленточки в цветах государственного флага на всех объектах комплекса и расскажут об их значении и правилах ношения. Также для детей участников СВО в Музее крестьянского быта организуют интерактивную программу «Жили-были», в рамках которой участники смогут познакомиться с элементами традиционного быта и народными ремеслами.

14 июня в 11:00 в Научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина» состоится детский шахматный турнир, приуроченный ко Дню России. Вход на все мероприятия свободный, возрастное ограничение — шесть лет.

Всего с 10 по 14 июня в Ленинском городском округе запланировано около ста праздничных мероприятий, охватывающих культурные, спортивные и краеведческие направления. Ожидается, что участие в них примут не менее семи тысяч человек.