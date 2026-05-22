Мероприятие к годовщине освобождения Мариуполя провели в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное освобождению Мариуполя в 2022 году, прошло 21 мая в «Тридцать первой школе» в Химках. Участникам рассказали об истории города, ходе боевых действий и восстановлении Мариуполя.

Важность этого события отметили на встрече.

«Бои за Мариуполь стали одними из самых ожесточенных за время специальной военной операции. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы люди знали правду о том, что происходило на Донбассе, понимали причины и ход событий. Потому что без понимания прошлого невозможно строить будущее», — поделилась депутат Совета депутатов Химок Юлия Мамай.

Присутствующие узнали о ключевых этапах сражений, о подвигах российских военнослужащих и ополченцев Донбасса, а также о том, как сегодня идет восстановление города: возводятся новые жилые кварталы, школы, больницы и дороги. Мариуполь возвращается к мирной жизни.

Депутат Химок Евгений Иноземцев подчеркнул, что подобные встречи помогают создавать объективное представление о происходящем и воспитывать уважение к подвигу тех, кто стоит на защите страны.

Больше новостей о Химках смотрите в нашем канале в MAX.