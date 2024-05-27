Мэра Большого Камня в Приморском крае наградили орденом Мужества в зоне СВО

Мэр города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев получил орден Мужества в зоне спецоперации. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке», — написал он.

Абушаев поблагодарил «стойкий тыл» бойцов СВО, который верит в них и ждет домой.

Издание «Вести Приморье» напомнило, что это уже второй орден Мужества, которого удостоился мэр Большого Камня, — первый он получил летом 2023 года. Кроме того, у него есть медаль «За Отвагу», медали «Добровольца СВО» и «За храбрость» II степени, а также медаль ордена «За заслуги перед отечеством». Получив три ордена Мужества и совершив «еще один подвиг или иной мужественный и самоотверженный поступок», можно претендовать на звание Героя Российской Федерации.

О том, что Рустям Абушаев ушел на спецоперацию добровольцем, стало известно весной 2023 года.