Мемориальный комплекс бойцам СВО обновят в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошло заседание рабочей группы по вопросам увековечивания памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Участники обсудили благоустройство мемориального комплекса на Обуховском кладбище и возведение часовни.

На территории комплекса уже установлены надмогильные сооружения 34 воинам. Как сообщил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, до июля 2026 года запланировано возведение еще 39 конструкций для бойцов, захороненных в 2025 году. Работы выполнят в рамках муниципального контракта.

Отдельное внимание на заседании уделили элементам благоустройства. В ближайшее время на территории комплекса установят поклонный крест, создадут арку входной группы, оформят и наполнят информационные стенды.

«В дальнейшем планируется возведение часовни, и это будет полноценный мемориальный комплекс, где жители и гости Солнечногорска смогут отдать дань памяти ребятам, которые погибли при проведении специальной военной операции», — отметил Кирилл Типографщик.

Часовню планируют построить за счет привлеченных инвестиционных средств. В настоящее время ведется работа по оформлению земельного участка.