Мемориальный комплекс «Афганская война и СВО» открыли в Бронницах
Мемориальный комплекс призван увековечить подвиги воинов, защищавших Родину в различных конфликтах. Стелы в честь героев торжественно открыли глава городского округа Дмитрий Лысенков и председатель местного совета ветеранов Виктор Куликов.
Строительные работы начались в прошлом году. На монолитной плите размером 22 на 11 метров установили военную технику, участвовавшую в афганских событиях и специальной военной операции.
«Пусть этот мемориал будет не только местом памяти и скорби, но и хорошим напоминанием будущем поколениям о мужестве и героизме нашего народа», — подчеркнул председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие» Роман Грачев.
На торжественном открытии комплекса Дмитрий Лысенков наградил активных жителей округа. Им вручили, грамоты, благодарности, медали и ордена за патриотическое воспитание молодежи и большой вклад в организацию мемориала.
«Уверен, что в дальнейшем мы продолжим эти славные хорошие традиции и будем чтить историю. Ведь, тот кто забывает об истории, у того нет будущего», — сказал глава округа.
Память погибших воинов почтили минутой молчания. В знак уважения к павшим героям участники мероприятия возложили цветы к стелам.