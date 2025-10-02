Мемориальный комплекс «Афганская война и СВО» открыли в Бронницах

Мемориальный комплекс призван увековечить подвиги воинов, защищавших Родину в различных конфликтах. Стелы в честь героев торжественно открыли глава городского округа Дмитрий Лысенков и председатель местного совета ветеранов Виктор Куликов.

Строительные работы начались в прошлом году. На монолитной плите размером 22 на 11 метров установили военную технику, участвовавшую в афганских событиях и специальной военной операции.

«Пусть этот мемориал будет не только местом памяти и скорби, но и хорошим напоминанием будущем поколениям о мужестве и героизме нашего народа», — подчеркнул председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие» Роман Грачев.