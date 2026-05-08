Мемориальные доски открыли на фасадах школ в Дмитровском округе

В Дмитровском округе на фасадах трех школ установили мемориальные доски в память о выпускниках и жителях, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Память о них увековечили в канун Дня Победы и Дня воинской славы Московской области.

В Рыбненской школе появилась доска в честь Алексея Степанова с позывным «Чапай». Он родился в поселке совхоза «Буденновец», учился в этой школе и окончил ее с хорошими оценками. После службы в армии получил техническую специальность.

Осенью 2022 года он был мобилизован и направлен в зону боевых действий. Служил в военной полиции, затем перешел в разведывательное подразделение. Погиб в августе 2023 года при выполнении задачи. Посмертно награжден орденом Мужества. Ранее в школе в его честь открыли «Парту героя».

«Когда перед Алексеем встал выбор, он пошел выполнять свой долг. Это говорит о его характере и воспитании. Мемориальная доска сохранит память о нем», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В Яхромской школе № 1 открыли мемориальную доску в честь Олега Кубышкина. Он окончил школу в 1993 году, служил в пограничных войсках, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и имел статус ветерана.

В 2022 году он добровольно отправился в зону боевых действий. Служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. Погиб, прикрывая сослуживцев, и был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и двое детей.

«Он закрыл собой товарищей и проявил настоящий героизм. Важно, чтобы школьники помнили такие примеры», — отметил Михаил Шувалов.

В Яхромской школе № 2 открыли доску в память о Сергее Васильеве. Он родился в Пермском крае, служил в армии, работал автомехаником, затем переехал в Яхрому, где создал семью.

В 2022 году был мобилизован. Погиб в июне 2024 года в Донецкой Народной Республике. Посмертно награжден орденом Мужества.

Его супруга Оксана рассказала, что после гибели мужа нашла его записи.

«Он рисовал и писал о семье. Мы прожили много лет, и я горжусь им», — сказала она.

После минуты молчания к мемориальным доскам возложили цветы. В церемониях участвовали родственники, школьники, педагоги и жители округа.