Мемориальные доски открыли на фасадах школ в Дмитровском округе
В Дмитровском округе на фасадах трех школ установили мемориальные доски в память о выпускниках и жителях, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Память о них увековечили в канун Дня Победы и Дня воинской славы Московской области.
В Рыбненской школе появилась доска в честь Алексея Степанова с позывным «Чапай». Он родился в поселке совхоза «Буденновец», учился в этой школе и окончил ее с хорошими оценками. После службы в армии получил техническую специальность.
Осенью 2022 года он был мобилизован и направлен в зону боевых действий. Служил в военной полиции, затем перешел в разведывательное подразделение. Погиб в августе 2023 года при выполнении задачи. Посмертно награжден орденом Мужества. Ранее в школе в его честь открыли «Парту героя».
«Когда перед Алексеем встал выбор, он пошел выполнять свой долг. Это говорит о его характере и воспитании. Мемориальная доска сохранит память о нем», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.
В Яхромской школе № 1 открыли мемориальную доску в честь Олега Кубышкина. Он окончил школу в 1993 году, служил в пограничных войсках, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и имел статус ветерана.
В 2022 году он добровольно отправился в зону боевых действий. Служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. Погиб, прикрывая сослуживцев, и был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и двое детей.
«Он закрыл собой товарищей и проявил настоящий героизм. Важно, чтобы школьники помнили такие примеры», — отметил Михаил Шувалов.
В Яхромской школе № 2 открыли доску в память о Сергее Васильеве. Он родился в Пермском крае, служил в армии, работал автомехаником, затем переехал в Яхрому, где создал семью.
В 2022 году был мобилизован. Погиб в июне 2024 года в Донецкой Народной Республике. Посмертно награжден орденом Мужества.
Его супруга Оксана рассказала, что после гибели мужа нашла его записи.
«Он рисовал и писал о семье. Мы прожили много лет, и я горжусь им», — сказала она.
После минуты молчания к мемориальным доскам возложили цветы. В церемониях участвовали родственники, школьники, педагоги и жители округа.