Мемориальные доски героям СВО открыли в Дмитрове

Под плотной тканью скрывались портреты молодых людей. Дмитрий Яковлев и Вадим Колчин учились в одной школе, а потом добровольцами ушли защищать страну. Они честно и самоотверженно сражались за мир.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов обратился к собравшимся.

«Дима и Вадим — настоящие сыны своего Отечества. Бравые парни, смелые, сильные. Ребята, которые учились в нашей школе и своими действиями прославляли страну. Светлая им память. Спасибо родственникам за такое воспитание, за такую любовь. Спасибо ребятам за то, что мы с вами живем», — сказал Шувалов.

Дмитрий Яковлев родился в Дмитрове. После школы и института он прошел срочную службу. В сентябре 2023 года подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО. Дмитрий погиб 21 октября 2023 года на территории Донецкой народной республики. Вадим Колчин не стал раздумывать перед отправкой на передовую. Родителям он сказал: я пойду туда, где мои друзья. Вадим служил санитарным инструктором. Он умер 7 сентября 2024 года в госпитале имени Бурденко от полученного ранения.

Отец Вадима Александр Колчин поблагодарил всех, кто пришел почтить память бойцов.

«Мраморная доска — это не просто кусок мрамора. Это символ вечной памяти о наших ребятах, которые здесь учились и ушли на выполнение боевого задания. Я знаю, что они сейчас смотрят на нас с небес и радуются. Мы их помним, мы их любим и будем помнить всегда», — рассказал Александр Колчин.