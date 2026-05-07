Мемориальную доску в память об участнике СВО открыли в Видном

В преддверии Дня Победы в Видном состоялось торжественное открытие мемориальной доски рядовому Андрею Круглову, погибшему при исполнении воинского долга. Памятный знак установлен на фасаде Видновской школы № 2, где когда-то учился герой.

Торжественную церемонию открыл глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Глава Ленинского округа отметил: «Сегодня мы собрались у стен родной школы, чтобы открыть мемориальную доску нашему земляку — Круглову Андрею Владимировичу. Андрей Владимирович родился здесь, в городе Видное, учился в этой школе, ходил по этим коридорам, сидел за этими партами, строил планы на будущее. Здесь формировался его характер, закладывались основы тех качеств, которые впоследствии определили его жизненный путь — ответственность, мужество, верность долгу. Мы склоняем головы перед его подвигом. Сегодня установка этой мемориальной доски становится не просто памятным знаком — она становится частью истории школы, частью истории нашего округа».

В 2023 году Андрей Круглов был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Рядовой Круглов с честью исполнил свой воинский долг. 22 июня 2024 года он погиб в городе Шебекино Белгородской области, защищая свою страну и ее граждан. За проявленное мужество Андрей Круглов награжден орденом Мужества посмертно.

Станислав Каторов добавил: «Особые слова благодарности — матери героя, Валентине Леонидовне. Ваше мужество, ваша сила духа вызывают глубокое уважение. Никакие слова не смогут унять боль утраты, но мы обязаны сделать все, чтобы имя вашего сына навсегда осталось в памяти людей».

Особой частью мероприятия стало вручение Валентине Кругловой медали Святой равноапостольной княгини Ольги. «Самое главное и важное — это память о моем сыне», — сказала Валентина Круглова.

В памятном мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса, сотрудники учреждений, педагоги, школьники, а также родные и близкие погибшего.