Мемориальную доску в память о герое СВО открыли в Химках

6 мая на территории научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках почтили память погибших военнослужащих. В этот день открыли мемориальную доску участнику спецоперации Денису Петрову и провели возложение цветов.

Сотрудники предприятия вместе с депутатами Инной Монастырской, Александром Васильевым и Галиной Болотовой пришли к мемориалу, чтобы почтить память военнослужащих. Участники вспомнили погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО, а также участников конфликта в Афганистане.

На территории предприятия появилась мемориальная доска в честь Дениса Петрова. Он погиб в бою и был посмертно награжден орденом Мужества. Его имя теперь связано с местом работы и коллективом, который чтит память коллеги.

«Мы обязаны хранить память о тех, кто до конца остался верен присяге и своей стране. Такие встречи напоминают, какой ценой достигаются мир и безопасность», — сказала депутат Совета депутатов округа Галина Болотова.

Отдельно участники почтили память сотрудника предприятия Александра Колгашкина, погибшего в Афганистане. Он был награжден орденом Красной Звезды.

На Аллее Славы высадили деревья в память о погибших военнослужащих. Рядом установили мемориальный камень, который объединил имена людей, служивших в разное время, но прошедших схожий путь.