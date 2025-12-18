Мемориальную доску в память о бойце СВО открыли в школе в Дмитровском округе

Торжественная церемония открытия состоялась в школе поселка Подосинки. Памятный знак установлен в честь выпускника Симона Симоняна, который геройски погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Симон Симонян был оператором беспилотных летательных аппаратов. Он отправился на фронт в феврале 2022 года. За успешное выполнение боевых задач был удостоен медали «Участник специальной военной операции». С сентября 2023 года Симон служил в военной части в Севастополе. 10 мая 2024 года гвардии рядовой Симонян геройски погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.

На открытие мемориальной доски пришли глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, начальник управления образования администрации Татьяна Малинникова, руководители Ассоциации ветеранов СВО Владимир Гасков и фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова, депутаты, ветераны, священнослужители, общественники, педагоги и ученики школы, а также близкие героя.

Михаил Шувалов отметил, что имя Симона Симоняна навсегда останется примером истинного патриотизма и отваги для будущих поколений. «Это символ мужества, который будет напоминать ребятам о ценности мирного неба и о тех, кто его для нас отстаивает», — сказал глава Дмитровского округа.

Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.