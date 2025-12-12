Мемориальную доску в память о бойце СВО Игоре Бурове открыли в Дмитрове

Игорь Буров учился в этой школе до девятого класса, после чего получил специальность «механик-водитель» в Дмитровском институте непрерывного образования. После службы в Вооруженных Силах отправился в зону специальной военной операции добровольцем. 14 марта 2022 года Игорь Буров героически погиб при выполнении боевой задачи вместе со всем экипажем танка, в котором служил механиком-водителем. Указом президента России награжден орденом Мужества посмертно.

Почетное право открыть памятную доску предоставили классному руководителю Игоря Наталье Зиничевой и отцу героя. Олег Буров искренне поблагодарил всех за сохранение памяти о его сыне.

«Я хочу, чтобы эта памятная доска стала для всех нас напоминанием о том, как нужно жить — честно, по-мужски, с достоинством, равняясь на героя. Ребята, каждый день, заходя в школу, вспоминайте об Игоре, о его подвиге и мужестве», — обратился к участникам церемонии Михаил Шувалов.

Собравшиеся почтили память Игоря Бурова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.