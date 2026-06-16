Сегодня 10:49 Мемориальную доску в память о бойце СВО Дмитрии Фомине открыли в Чехове 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

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Чехов

Специальная военная операция РФ на Украине

С начала специальной военной операции на защиту Родины встали сотни жителей Чехова. Один из таких героев — Дмитрий Фомин, который погиб в прошлом году при выполнении боевого задания.

С рождения Дмитрий Фомин проживал в селе Дубна, там же учился. В 2024 году отправился защищать Родину. Служил на Константиновском направлении ефрейтором в Губернаторском полку Московской области, 242-й мотострелковой бригаде. Не раз выносил на себе боевых товарищей.

«Он был маленьким, смышленым, улыбчивым, отзывчивым, вредным и самым любимым мальчиком. Друзья и сослуживцы его помнят только с хорошей стороны, как человека, который всегда придет на помощь, ни в чем не откажет, даст совет», — рассказала двоюродная сестра героя Ирина Буднева.

Дмитрий Фомин был посмертно награжден орденом Мужества. В память о его подвиге на доме № 9 в селе Дубна открыли мемориальную табличку. Администрация Чехова оказывает активную поддержку бойцам на линии фронта. Особое внимание уделяют семьям бойцов СВО.