Мемориальную доску в честь участника СВО Максима Куликова открыли в Балашихе

Памятный знак установили на фасаде дома бойца СВО в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Его посвятили военнослужащему Максиму Куликову.

В этом доме Максим жил с семьей — у него пятеро детей. После школы он отобрался в Президентский полк, затем служил в Федеральной службе охраны.

Добровольно ушел выполнять боевые задачи в рамках спецоперации. Максим служил командиром подразделения БПЛА. Его наградили Орденом Мужества.

В церемонии поучаствовали заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский, муниципальный депутат Рустам Фахрисламов, представители администрации и движения «Юнармия», жители округа, а также родственники героя.

«Он отдал свою жизнь, защищая нас с вами, своих детей и мирное небо над головой. Это был человек большого сердца, искренне любивший свою семью и Родину. Важно, чтобы молодое поколение хранило память о таких людях. Сегодня его дочке исполняется год — пусть она растет с гордостью за отца, настоящего героя», — сказал Дмитрий Варнавский.