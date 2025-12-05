Мемориальную доску в честь погибших бойцов СВО открыли в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова торжественно открыла в парке «Защитников Москвы» мемориальную доску в память о погибших участниках специальной военной операции. Мероприятие посвятили 84-й годовщине контрнаступления советских войск в битве за столицу.

Анна Кротова, ветераны боевых действий и участники спецоперации выступили перед жителями и гостями города с речью.

«Именно здесь, на рубежах Лобни, осенью и зимой 1941 года решалась судьба Москвы и всей страны. Отсюда 5 декабря началось контрнаступление, развеявшее миф о непобедимости врага и подарившее миру первую надежду на Победу», — сказала руководитель муниципалитета.

Собравшиеся на митинге возложили цветы к мемориальной доске и почтили память солдат, погибших в специальной военной операции, минутой молчания. Табличку установили по инициативе Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Отметим, что ранее в новом парке «Защитников Москвы» провели реконструкцию. Там установили бронзовый макет «Лобненский рубеж». Автор памятника изобразил кульминацию боя, когда вражеские танки пытались сломить сопротивление советских войск.