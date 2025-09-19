Мемориальную доску в честь Героя Труда СССР установили в Красногорске

В Красногорске на фасаде дома № 24 на улице Ленина установили мемориальную доску в честь Марии Ефимовны Кузнецовой-Коваль — Героя Социалистического Труда СССР. Она была инициатором множества мероприятий в муниципалитете, в том числе сажала деревья, проводила детские праздники и организовывала выставки.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Трифонов, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Галина Ковалева, представители ветеранских организаций, общественных движений и местные жители.

Мария Ефимовна Кузнецова-Коваль родилась в Рязанской области. Во время войны она работала старшим агрономом. Ее труд отметили множеством наград и орденов. В мирное время она сделала все возможное, чтобы восстановить один из беднейших колхозов на своей малой родине.

В начале 1970-х Мария Ефимовна переехала в Красногорск. Они избралась депутатом, была председателем Совета ветеранов и работала в обществе охраны природы. Ее коллеги рассказывали, что Мария Кузнецова-Коваль была инициатором множества мероприятий: сажала деревья, проводила праздники в детском городке, развешивала скворечники и организовывала выставки.