Мемориальную доску в честь героя СВО открыли в школе Солнечногорска

В торжественном мероприятии участвовали депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко, члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, родные бойца, педагоги и школьники. Событие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Увековечивание памяти наших героев — это наш священный долг. Анатолий Вахницкий проявил истинное мужество и самоотверженность. Для учеников этой школы он навсегда станет примером того, что значит быть настоящим патриотом», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С речами выступили директор школы, депутаты и мать погибшего бойца, ранее работавшая учителем физкультуры в этом образовательном учреждении. Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.

«Наша страна всегда славилась героями, которым исторически приходилось отстаивать интересы Родины. Огромная благодарность родителям и учителям за воспитание человека, которым гордится вся страна. Наша задача — хранить память о защитниках Отечества и передавать ее из поколения в поколение. Пока мы помним о герое и рассказываем о нем, он остается в наших сердцах вечно», — отметила депутат Ирина Роднина.

Ранее, в апреле 2025 года, в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» в школе «Лесные озера» была установлена Парта героя, посвященная подвигу Анатолия Вахницкого.