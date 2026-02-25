Мемориальную доску в честь бойца СВО Артура Уланова открыли в Химках

Жители Химок почтили память героев, возложив цветы к мемориалам «Защитникам Отечества», «Отстоявшим Отчизну» и «Героям-химчанам». Акцию приурочили к годовщине начала специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие глава округа Инна Федотова, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, военный комиссар Московской области Алексей Астахов, военный комиссар Химок Арсен Темиров, городской прокурор Андрей Гвоздев, муниципальные депутаты, лидеры Движения общественной поддержки, представители военной прокуратуры, бойцы СВО, родные и сослуживцы погибшего, волонтеры и активисты.

Право открыть памятную доску предоставили вдове героя Анне Улановой. Инициатива установки принадлежит партии «Единая Россия».

Артур Уланов — кавалер ордена «За воинские заслуги». С 2020 по 2022 год он руководил военным комиссариатом Химок, Долгопрудного и Лобни. Ранее служил на Северном Кавказе, более 14 лет работал в военных комиссариатах Москвы и области.

«Наша сила — в преданности Родине, воле и единстве, которые проявились с первых дней спецоперации. Особая благодарность и глубокое уважение всем нашим участникам СВО», — отметила глава округа Инна Федотова.

«Мы склоняем головы перед памятью героев и подтверждаем, что их подвиг продолжает жить в каждом из нас», — добавил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«Открывая мемориальные доски, мы не просто увековечиваем имена защитников, мы передаем эстафету мужества и патриотизма будущим поколениям», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.