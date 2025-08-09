Мемориальную доску участнику СВО Виктору Демину открыли в Балашихе

8 августа в микрорайоне Железнодорожный у дома № 49 по Пролетарской улице состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Виктора Демина — участника специальной военной операции. Этот важный момент собрал вместе представителей власти, общественности и жителей города, чтобы отдать дань уважения герою, который проявил мужество и стойкость в службе своей стране.

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, председатель городского совета Геннадий Попов, депутаты, советник главы и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, а также руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Герой России Иван Клещерев. Мероприятие также посетили юнармейцы, жители и близкие Виктора Демина, что подчеркивало значимость этого события для всей общины.

«Открытие мемориальной доски — это не только дань памяти настоящему герою, это символ нашего глубокого уважения всем защитникам Отечества. Виктор с честью выполнил свой воинский долг, оставаясь до конца верен присяге. Его жизнь — пример мужества, стойкости и отваги. И наша прямая обязанность — хранить память о нем. Вечная память и вечная слава Виктору Демину», — сказал Михаил Объедков.

Виктор Демин родился 30 сентября 1979 года в Железнодорожном и окончил среднюю школу № 7. На гражданке он работал водителем, но в январе 2024 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем в зону боевых действий. К сожалению, в августе того же года его не стало.

«Он был замечательным человеком, любил нашу Родину, потому и решил отправиться в зону СВО. Всю жизнь он прожил здесь, на Пролетарской улице. Очень любил нашу собаку, а увлечением в свободное время для него было строительство дома», — поделилась супруга героя Ольга Леонидовна.

Посмертно Виктор Демин был награжден орденом Мужества и похоронен на Пуршевском кладбище в Балашихе.