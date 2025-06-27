Мемориальную доску участнику СВО открыли в Первомайской школе в Истре

У стен школы, где когда-то учился Андрей Котенков, собрались десятки людей. Он погиб 31 января 2025 года, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей Котенков посвятил свою жизнь службе Родине: сначала в органах МВД по округу Истра, затем — в Росгвардии. Он — ветеран боевых действий с 2004 года. За службу был награжден медалью «За отвагу» и другими ведомственными наградами. Указом президента Российской Федерации Андрей Котенков посмертно удостоен ордена Мужества.

«Именно в этой школе ему привили любовь к родине, справедливости, учили защищать детей, слабых. Для него не было преград. Он с первого дня пошел на защиту нашей Родины. Я не могла его остановить ни уговорами, ни слезами. Спасибо еще раз всем», — отметила мать погибшего Марина Котенкова.

Подобные мероприятия важны не только для близких и соратников погибших, но и для подрастающего поколения. Это возможность сохранить имена героев в истории и передать память о подвиге и мужестве.