Мемориальную доску участнику СВО открыли в Коломне

Торжественное открытие на здании школы № 30 мемориальной доски в честь участника СВО гвардии подполковника ВДВ Николая Антоненко прошло в микрорайоне Ларцевы Поляны. В церемонии приняли участие представители администрации, ветераны, родные и близкие героя.

Николай Антоненко родился и вырос в Коломне. Будучи потомственным военным, он на протяжении многих лет добросовестно исполнял воинский долг, защищая интересы Родины. В январе 2026 года в результате полученных травм в ходе боевых действий военнослужащий скончался. В память о героической судьбе Николая Антоненко на стене его родной школы установили мемориальную доску.

«Его биография — это биография всей нашей современной России, от службы в горячих точках до специальной военной операции. Сегодня мы открываем мемориальную доску человеку, выбравшему профессию, в основе которой заложены любовь к Родине и верность долгу. Я хочу передать огромные слова благодарности его родителям, воспитавшим в нем эти самые важные для гражданина, для патриота, для россиянина качества», — сказала на открытии заместитель главы Коломны Ирина Дмитриева.

Николай Антоненко родился в 1984 году. После окончания школы продолжил семейную традицию и поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище. В ходе военной службы участвовал в боевых действиях: в Грузии, Чечне, Дагестане и Луганской Народной Республике. На специальную военную операцию подполковник ВДВ отправился в 2022 году. Награжден государственными наградами, среди которых медали Суворова, Жукова, «За боевые отличия», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней. Дважды представлен к ордену Мужества.

Право открыть мемориальную доску предоставили отцу героя — Игорю Антоненко и первому командиру Николая, ветерану спецоперации гвардии подполковнику Сергею Скрыпникову. Торжественная часть завершилась минутой молчания — участники церемонии склонили головы в память о всех, кто отдал свои жизни, защищая интересы Родины.