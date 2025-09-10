Мемориальную доску участнику СВО Михаилу Преснову открыли в Воскресенске

Торжественная церемония открытия памятного знака состоялась в лицее имени П. В. Стрельцова в Воскресенске. Его посвятили погибшему в сентябре прошлого года на передовой Михаилу Преснову.

Участниками мероприятия стали родственники Михаила, общественники, депутаты, педагоги и ученики лицея. Это образовательное учреждение мужчина окончил в 1977 году.

В юности мужчина занимался десятиборьем, был членом команды Московской области во всесоюзном пионерском лагере «Артек». После срочной службы в пограничных войсках он прошел сержантскую школу и служил в Афганистане.

Орденом Мужества его наградили по указу президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга.

«Он много сделал для того, чтобы развивалось патриотическое воспитание в нашем округе, был активным участником Совета ветеранов. Память о нем будет вечна», — подчеркнул председатель Совета ветеранов городского округа Воскресенск Василий Дацюк.