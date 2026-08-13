Мемориальную доску участнику СВО Илье Смирнову открыли в Балашихе

Памятную доску установили на фасаде дома № 17 на улице Молодежной в микрорайоне Заря. Торжественное открытие состоялось 13 августа.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы округа Михаил Объедков, депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев, председатель городского совета Геннадий Попов, а также близкие героя и жители округа.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти, но и символ глубокого уважения к нашим героям. Илья с честью выполнил свой воинский долг, его жизнь — пример мужества, стойкости, самоотдачи. Наша прямая обязанность — хранить память о нем и всех героях. Вечная память и вечная слава нашим героям!» — отметил Михаил Объедков.

Илья Смирнов родился 10 ноября 1989 года в Смоленской области. Отправился на фронт добровольцем в 2024 году. Защищая Родину, он попал под удар беспилотника и получил смертельное ранение. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Илья был патриотом, всегда был душой компании. Он служил в десантно‑штурмовой бригаде Черноморского флота, а после армии приехал в Москву», — сказала мать героя Любовь Смирнова.

Активная работа по увековечиванию памяти военнослужащих продолжается в округе. В их честь открывают мемориальные доски, создают муралы, называют улицы и школы.