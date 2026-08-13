Мемориальную доску участнику СВО Денису Уровину открыли в Балашихе

Память военнослужащего увековечили на фасаде дома № 7А на улице Ленина в микрорайоне Заря. Торжественное открытие прошло 13 августа.

В мероприятии приняли участие местные жители, заместитель главы округа Михаил Объедков, депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев, председатель городского совета Геннадий Попов, а также родные героя.

«Он уходил на фронт с верой. Это был человек высочайших моральных качеств. За все время нашего общения не было ни одного поступка, который противоречил бы его принципам — в нем неизменно проявлялись сила духа и верность своим убеждениям», — подчеркнул друг героя Дмитрий Пилипенко.

Денис Уровин родился 19 января 1975 года. Учился в Санкт-Петербургском высшем военном инженерном училище связи. В 2023 году он подписал контракт. Во время исполнения воинского долга получил ранение в результате взрыва и скончался от кровопотери. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Он был настоящим офицером, в его семье сложилась династия: отец тоже военный. Денис был замечательным семьянином и любящим отцом, никому не отказывал в помощи и старался поддержать каждого», — поделилась его жена Ирина Уровина.

Также сегодня в микрорайоне Заря на улице Молодежной торжественно открыли мемориальную доску еще одному участнику специальной военной операции — Илье Смирнову.