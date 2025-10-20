Мемориальную доску участнику СВО Анатолию Федорову открыли в Балашихе

На фасаде дома № 43 по улице Свердлова в Балашихе торжественно открыли мемориальную доску в честь Анатолия Федорова — участника специальной военной операции, который погиб, защищая Родину. Именно в этом доме жил герой, чья память теперь увековечена на глазах у жителей и гостей города.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, а также близкие и родные Анатолия Федорова.

«Сегодня мы чтим память нашего земляка, который всегда работал, служил для людей и продолжил делать это в зоне специальной военной операции. Эта памятная доска — символ памяти и героизма. Вечная память и вечная слава настоящему герою», — подчеркнул в своей речи Дмитрий Варнавский.

Анатолий Федоров родился в 1975 году. Свое образование он начал в школе № 25 имени Героя Российской Федерации А. С. Ситникова, после чего продолжил обучение в Сельскохозяйственном колледже. По профессии был водителем автобуса, однако в 2022 году добровольно отправился на фронт, чтобы защитить свою Родину.

«Он был прекрасным отцом и мужем. На специальной военной операции служил в штурмовой группе и с честью выполнял свой долг. Мы всегда будем помнить его светлым и добрым человеком», — вспомнила сноха Анатолия.