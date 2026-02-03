Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Раменском

Мемориальная доска, посвященная участнику специальной военной операции Олегу Гришину, появилась на одном из зданий в селе Заворово Раменского муниципального округа. На мероприятии почтили память героя и вспомнили его подвиги.

Олег Гришин был призван на спецоперацию по мобилизации, воевал в Луганской области на первой линии обороны. Герой получил награды, среди которых медаль Жукова, медаль «Участнику специальной военной операции» и орден Мужества (посмертно).

«Мой сын был скромный. Когда получил повестку, сказал: „Пойду воевать за тебя, своих детей, брата“. С первых дней был на линии обороны. Был штурмовиком, находился в составе группы эвакуации, выносил с поля боя раненых бойцов. Был всегда терпеливым. Низкий поклон всем ребятам, которые отдали свои жизни за нас», — поделилась мама героя Вера Гришина.

Это первая мемориальная доска в селе Заворово, отметил заместитель директора Территориального управления Юго-Западное Сергей Болдин.