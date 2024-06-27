Мемориальную доску участника СВО Александру Девятко открыли в Балашихе

Памятную доску установили на фасаде Подмосковного колледжа «Энергия» в микрорайоне Железнодорожный, где учился боец. Александр Девятко вместе со своим братом отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Во время срочной службы в армии Александр подписал контракт. После прохождения курсов подготовки от военкомата, получил звание старшего лейтенанта. В зоне СВО боец получил ранение, после чего вернулся домой, восстанавливался и вновь уехал в зону боевых действий. Погиб Александр в июле 2023 года. Он не оправился от минно-взрывной травмы и поражений осколками.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащего и отметил важность сохранения памяти о его подвиге в истории Балашихи и в истории колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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