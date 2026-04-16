Мемориальную доску памяти бойца СВО открыли в Одинцове

Максим Власов родился 20 марта 1992 года, вырос в поселке, учился здесь же, а позднее работал на 121-м авиаремонтном заводе.

Подписал контракт с Министерством обороны, в зоне СВО имел позывной «Викинг». Погиб в декабре 2024 года при выполнении боевой задачи в районе села Копанки Харьковской области.

«На церемонии вместе с депутатом Московской областной Думы Олегом Рожновым, ветеранами, представителями Совета ветеранов авиагарнизона Кубинка и жителями почтили память нашего земляка. Важно, чтобы имя Максима жило рядом с нами — в школах, на улицах, в наших семьях. Он — пример мужества и верности долгу», — сказал на открытии глава округа Андрей Иванов.