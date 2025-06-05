Мемориальную доску памяти бойца СВО Андрея Полякова открыли в Лобне

Торжественное открытие мемориальной доски в честь кавалера ордена Мужества Андрея Полякова состоялось в доме № 3 по Деповской улице. В памятном мероприятии приняли участие первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев, депутат окружного совета Оксана Букина и руководитель «Юнармии» Сергей Свороб.

Андрей Поляков родился 27 февраля 1990 года. Учился в школе № 4. Одноклассники, учителя, родные и близкие запомнили его как надежного, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. В 2012 году Андрей был призван в ряды Вооруженных Сил России и служил во внутренних войсках в Воронеже. 13 июня 2023 года пошел служить по контракту в штурмовую роту. Принимал активное участие в боевых операциях на Херсонском направлении.

Андрей Поляков погиб при освобождении села Крынки 13 ноября 2023 года. За проявленный героизм посмертно удостоен ордена Мужества.

«Мы гордимся его подвигом и помним каждого воина, который сейчас находится на передовой, защищая нашу страну, нашу свободу и будущее», — отметил Владимир Зиновьев.