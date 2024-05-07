Мемориальную доску о бойце СВО Илье Жоржеве открыли в Дмитрове | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 18:09 Мемориальную доску о бойце СВО Илье Жоржеве открыли в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Мемориальную доску участнику специальной военной операции Илье Жоржеву установили на фасаде школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Он посмертно награжден орденом Мужества.

Илья родом из поселка Горки-25. Он занимался единоборствами и успешно защищал честь Московской области на соревнованиях по дзюдо и самбо. Прошел службу по призыву, а осенью 2022 года его мобилизовали.

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21 ноября 2023 года, под Соледаром, Илья совершил героический поступок, за который посмертно удостоен ордена Мужества.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что Илья Жоржев стал символом отваги и героизма. Он не колеблясь отправился на фронт, став защитником нашего народа и страны.

Кроме того, Илья Игоревич подчеркнул, что школа «Динамо-Дмитров», занимающая лидирующие позиции в Московской области и по всей России, теперь будет нести имя Ильи Жоржева как символ мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.

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