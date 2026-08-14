Мемориальную доску герою СВО Сергею Полянскому открыли в Реутове

Мемориальную доску участнику специальной военной операции Сергею Полянскому установили 14 августа на доме № 49 на проспекте Мира в Реутове. Именно здесь он жил вместе со своей семьей.

Сергей Полянский родился 9 августа 1984 года. После девятого класса школы № 7 он поступил в московское профессиональное училище, где освоил специальность мастера столярного и мебельного производства. Отслужив в армии, работал на строительном рынке «Владимирский тракт». В октябре 2022 года его мобилизовали.

При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Лозовая Купянского района Харьковской области 19 февраля 2025 года Сергей Полянский пропал без вести. Позднее его признали погибшим.

В церемонии приняли участие родители военнослужащего Татьяна и Александр Полянские, его дочь Полина, заместитель главы Реутова Владимир Покамин, депутаты, друзья и соседи.

«Сын был хороший, отзывчивый, добрый. Все его любили, и все вот пришли», — сказала мать Сергея Татьяна Александровна.

Память участника СВО почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы, а военный оркестр и рота почетного караула отдали воинские почести.

Владимир Покамин отметил, что подобные памятные знаки рассказывают молодому поколению о людях, защищавших свою страну. Ранее в школе № 7 в честь Сергея Полянского установили «Парту героя».