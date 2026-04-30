Мемориальную доску герою СВО Савелию Закирничному открыли в Подольске
В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в школе № 29 открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Савелию Закирничному. В церемонии приняли участие педагоги и ученики школы, юнармейцы, а также председатель совета депутатов округа Игорь Науменков.
Надежный товарищ, любящий сын и отважный боец — таким запомнили близкие и учителя Савелия Закирничного. Он родился и вырос в Подольске, учился в 29-й школе. Затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, а в сентябре 2023 года ушел на СВО в должности командира группы отдельной гвардейской бригады спецназначения. 21 июня 2024 года Савелий Закирничный погиб при артиллерийском обстреле лагеря, где находилась его группа.
Игорь Науменков отметил награды и подвиги героя. «Савелий был награжден медалью „За отвагу“ и орденом Мужества. Это те награды, которые вручаются за личный подвиг человека. Савелий — настоящий герой. Он со своими друзьями вынужден был доказывать наше с вами право жить с нашей историей, нашей верой, по нашим традициям», — сказал глава совета депутатов.
Никто так не знал Савелия так хорошо, как его родные. После гибели сына Георгий Закирничный отправился на передовую вслед за ним и героически погиб при выполнении боевого задания. На памятном мероприятии мать тетя героя не могли сдержать слез.
«Это был мой самый любимый племянник, мне очень тяжело говорить, потому что у нас слишком много утрат. Он был очень хорошим сыном, всегда отзывчивым, всегда улыбался и старался, чтобы всем было хорошо. Он любил учиться, любил спорт. А самое главное — он любил своих родителей и их почитал», — поделилась Елена Штоль.
Под звуки метронома собравшиеся почтили память Савелия Закирничного минутой молчания. У подножия мемориальной доски легли алые гвоздики — символ памяти и благодарности.