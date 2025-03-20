Мемориальную доску герою СВО открыли в школе в Дмитровском округе

Торжественное открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Осипова, учителя физкультуры, погибшего в ходе специальной военной операции, прошло в Катуаровской (Черновской) школе. На церемонии собрались ученики и педагоги школы, родные, друзья и близкие героя, а также выпускники учебного заведения.

Вячеслав Осипов начал работать в школе сразу после окончания Московского областного педагогического университета и стал настоящим наставником для учеников. Он проводил спортивные турниры, прививал детям любовь к физкультуре и всегда «горел» своим делом. Когда началась СВО, он отправился на фронт добровольцем, взяв позывной «Физрук». Погиб при выполнении боевых задач, посмертно награжден орденом Мужества.

Право открыть мемориальную доску предоставили учителю физкультуры Игорю Черняеву, который был наставником Вячеслава Осипова. Памятный знак установили входа в школу, где Вячеслав проработал 11 лет, оставив о себе светлую память среди коллег, учеников и жителей округа.

«Он был замечательным человеком, талантливым педагогом, любящим мужем и многодетным отцом. Он пожертвовал самым ценным — своей жизнью — ради нашего будущего, ради мира и победы», — сказала на открытии депутат окружного совета Ирина Низаметдинова.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что такие люди, как Вячеслав Осипов, становятся примером для всех и учат быть настоящими патриотами, мужественными, самоотверженными и бесстрашными.