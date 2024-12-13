Мемориальную доску герою СВО открыли в Электрогорске

В память об участнике специальной военной операции Владимире Владимирове в Электрогорске появилась мемориальная доска. Торжественное открытие прошло в школе № 4, выпускником которой был военнослужащий.

Владимир Владимиров был старшим радиосвязистом, служил в штурмовой роте. Погиб, спасая жизни товарищей, летом 2024 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Патриотическую акцию провели в День героев Отечества. Мероприятие собрало сотни людей. Самыми важными гостями стали супруга и близкие бойца, а также педагоги и ученики школы. Для них героический поступок Владимира — живой пример мужества, дружбы и патриотизма.

Знакомые вспоминают Владимира как отзывчивого и целеустремленного человека, который был готов прийти на помощь в любой момент. Он оставил после себя главное — добрую память. И еще раз напомнил: несмотря ни на что, в людях сохраняется искренняя любовь друг к другу. И она переживает любые испытания, даже самые трудные.

В завершении церемонии прозвучали слова, которые напомнили об ответственности — сохранять мир и быть достойными памяти героев.