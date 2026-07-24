Мемориальную доску Герою России Леониду Башкардину открыли в Коломне

По традиции в третью субботу июля в Коломне отмечают День Коломенского курсанта. В этом году встреча стала особенной — на знаменитой улице Коломенских курсантов открыли мемориальную доску Герою Российской Федерации, гвардии полковнику Леониду Башкардину, погибшему при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Памятный знак «Три погона», посвященный выпускникам Коломенского высшего артиллерийского командного училища разных лет, стал местом ежегодных встреч бывших курсантов, командиров и преподавателей училища, ветеранов Вооруженных сил и действующих офицеров. За 55 лет своего существования на коломенской земле военное учебное заведение подготовило более 14 тысяч офицеров, многие из которых посвятили жизнь служению Родине. По традиции выпускники училища возложили цветы к памятному знаку коломенских курсантов и к бюсту Героя Российской Федерации гвардии капитана Виктора Романова.

Из Мемориального парка выпускники переместились к зданию училища, где состоялся митинг в память о погибших товарищах. Знаковым событием этого дня стало открытие мемориальной доски выпускнику военного учебного заведения, Герою Российской Федерации, гвардии полковнику Леониду Башкардину.

«Наша святая обязанность — хранить память о всех погибших ради нашей великой страны. И мы продолжим сохранять память о каждом, кто отдал свою жизнь. Хранить добрые традиции, которые были заложены нашими предками для того, чтобы наши дети, равняясь на наших героев, выросли достойными гражданами нашего государства», — подчеркнул глава Коломны Александр Гречищев.